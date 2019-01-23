"Динамо" против "Зари" и львовское дерби: стали известны время и даты матчей УПЛ
23 февраля возобновится чемпионат Украины по футболу. В этот день будут сыграны лишь два матча. А центральные матчи тура будут сыграны в понедельник, 25 февраля.
На сайте УПЛ опубликовали даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров УПЛ. Среди них и матчи "Динамо" против "Зари", а также противостояние "Шахтера" и "Александрии". В 20-м туре состоится львовское дерби – "Карпаты" будут принимать "Львов".
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19 тур
23 февраля (суббота)
Мариуполь – Олимпик 14:00
Львов – Черноморец 17:00
24 февраля (воскресенье)
Арсенал-Киев – Десна 14:00
Ворскла – Карпаты 17:00
25 февраля (понедельник)
Динамо – Заря 18:30
Шахтер – Александрия 19:00
20 тур
2 марта (суббота)
Десна – Динамо 14:00
Черноморец – Шахтер 17:00
3 марта (воскресенье)
Олимпик – Арсенал-Киев 14:00
Заря – Ворскла 14:00
Александрия – Мариуполь 17:00
Карпаты – Львов 17:00