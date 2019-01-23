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      "Динамо" против "Зари" и львовское дерби: стали известны время и даты матчей УПЛ

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      Львовское дерби состоится 3 марта
      Львовское дерби состоится 3 марта / ФК "Карпаты"

      23 февраля возобновится чемпионат Украины по футболу. В этот день будут сыграны лишь два матча. А центральные матчи тура будут сыграны в понедельник, 25 февраля.

      На сайте УПЛ опубликовали даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров УПЛ. Среди них и матчи "Динамо" против "Зари", а также противостояние "Шахтера" и "Александрии". В 20-м туре состоится львовское дерби – "Карпаты" будут принимать "Львов".

      Читайте также: Распродажа "Карпат": куда могут пойти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной

      19 тур

      23 февраля (суббота)
      Мариуполь – Олимпик 14:00
      Львов – Черноморец 17:00

      24 февраля (воскресенье)
      Арсенал-Киев – Десна 14:00
      Ворскла – Карпаты 17:00

      25 февраля (понедельник)
      Динамо – Заря 18:30
      Шахтер – Александрия 19:00

      20 тур

      2 марта (суббота)
      Десна – Динамо 14:00
      Черноморец – Шахтер 17:00

      3 марта (воскресенье)
      Олимпик – Арсенал-Киев 14:00
      Заря – Ворскла 14:00
      Александрия – Мариуполь 17:00
      Карпаты – Львов 17:00

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 канал
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