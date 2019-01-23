"Динамо" против "Зари" и львовское дерби: стали известны время и даты матчей УПЛ

23 февраля возобновится чемпионат Украины по футболу. В этот день будут сыграны лишь два матча. А центральные матчи тура будут сыграны в понедельник, 25 февраля.

На сайте УПЛ опубликовали даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров УПЛ. Среди них и матчи "Динамо" против "Зари", а также противостояние "Шахтера" и "Александрии". В 20-м туре состоится львовское дерби – "Карпаты" будут принимать "Львов". Читайте также: Распродажа "Карпат": куда могут пойти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной 19 тур 23 февраля (суббота)

Мариуполь – Олимпик 14:00

Львов – Черноморец 17:00 24 февраля (воскресенье)

Арсенал-Киев – Десна 14:00

Ворскла – Карпаты 17:00 25 февраля (понедельник)

Динамо – Заря 18:30

Шахтер – Александрия 19:00 20 тур 2 марта (суббота)

Десна – Динамо 14:00

Черноморец – Шахтер 17:00 3 марта (воскресенье)

Олимпик – Арсенал-Киев 14:00

Заря – Ворскла 14:00

Александрия – Мариуполь 17:00

Карпаты – Львов 17:00 Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram