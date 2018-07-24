"Динамо" проведет ближайший домашний матч без зрителей
В среду, 25 июля, киевское "Динамо" стартует в УПЛ домашним матчем против полтавской "Ворсклы" на НСК "Олимпийский". Однако этот матч состоится без зрителей.
Напомним, "Динамо" наказали матчем без зрителей после матча 32 тура УПЛ сезона 2017-2018 против донецкого "Шахтера". Тогда фанаты киевлян зажгли пиротехнику и выбежали на поле после финального свистка.
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Поэтому первый домашний матч со зрителями "Динамо" проведет в 3-м туре УПЛ против донецкого "Шахтера". Игра состоится в пятницу, 3 августа. До этого столичный клуб проведет матч на выезде против ФК "Львов" 28 июля.
Источник: 24 канал
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