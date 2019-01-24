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      "Динамо" расторгло контракт с украинским полузащитником

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      Динамо разорвало контракт с Калитвинцевым
      Динамо разорвало контракт с Калитвинцевым / footboom.com

      Киевское "Динамо" решило расторгнуть контракт по обоюдному согласию с футболистом Владиславом Калитвинцевым. В столичной команде не рассчитывают на своего воспитанника.

      Как сообщает Zbirna.com, футболист досрочно получил статус свободного агента, хотя его контракт был действителен с "Динамо" до конца сезона-2019/2020.

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      Владислав Калитвинцев дебютировал за первую команду "Динамо" в 2009 году, однако полноценным игроком главной команды клуба так и не стал. В текущем сезоне Владислав вышел в составе "Динамо" только в одном матче, проведя на поле 19 минут.

      В прошлом хавбек выступал на правах аренды за чешский "Слован", луганскую "Зарю" и одесский "Черноморец".

      Калитвинцев может стать игроком "Десны". Ранее пресс-атташе новичка чемпионата Украины Александр Шевченко заявил, что клуб рассматривает вариант приглашения игрока киевского "Динамо".

      Сам Калитвинцев заявил, что не знает, где продолжит карьеру. Игрок не поехал с "бело-синими" на сборы в Испанию и пока будет тренироваться с дублерами столичной команды. Владислав рассказал, что у него был разговор с наставником "Динамо" Александром Хацкевичем, который ему сообщил, что не рассчитывает на него.

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      Теги: Трансферы Футбол Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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