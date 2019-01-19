20:12
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Динамо" разгромило "Бохум" в первом контрольном матче: видео голов

      48 Читати новину українською
      "Динамо" победило "Бохум"
      "Динамо" победило "Бохум" / twitter.com/dynamokyiv

      "Динамо" сыграло свой первый матч на подготовительном сборе в Испании. Соперником киевлян был немецкий "Бохум", представляющий Вторую Бундеслигу.

      Динамо – Бохум 3:0
      Голы:       Цыганков, 29, Русин, 69, 78

      Читайте также: Селезнев попал в заявку "Малаги" на матч против "Луго" и получил игровой номер

      Первый тайм прошел в равной борьбе, но динамовцам удалась быстрая контратака на 29-й минуте. Шапаренко вывел на удар Цыганкова, а тот в касание направил мяч точно в угол – 1:0.

      На второй тайм Александр Хацкевич выпустил полностью обновленный состав. Со временем поменялись и все 11 игроков "Бохума". А потом дубль оформил Назарий Русин. Сначала он оказался первым на добивании после удара Пиварича и, убрав на замахе защитника и вратаря, закатил мяч в угол. Через несколько минут киевлянам удалась быстрая контратака, Андриевский вывел Русина тет-а-тет с голкипером, и тот в касание пробросил мяч мимо вратаря – 3:0.

      Напомним, что следующий матч "Динамо" проведет 23 января с румынским "Стяуа".

      Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      сегодня , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 16
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сегодня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 300
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3567
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 417
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 655
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Хоккей: "Далласу" хватило единственной шайбы для победы над "Рейнджерс"
       14 декабря 2011 , 10:49
      Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча
       5 сентября 2017 , 17:44
      Легкая прогулка "Ливерпуля". Результаты 7 тура АПЛ. ВИДЕО
       5 октября 2013 , 19:02
      Топ-новости: Дебютный гол Кравца за "Штутгарт", "Динамо" торгуется за Петряка, феерия лидеров топ-чемпионатов
       18 января 2016 , 07:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук