"Динамо" разгромило "Бохум" в первом контрольном матче: видео голов

"Динамо" сыграло свой первый матч на подготовительном сборе в Испании. Соперником киевлян был немецкий "Бохум", представляющий Вторую Бундеслигу.

Динамо – Бохум 3:0

Голы: Цыганков, 29, Русин, 69, 78

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Первый тайм прошел в равной борьбе, но динамовцам удалась быстрая контратака на 29-й минуте. Шапаренко вывел на удар Цыганкова, а тот в касание направил мяч точно в угол – 1:0.

На второй тайм Александр Хацкевич выпустил полностью обновленный состав. Со временем поменялись и все 11 игроков "Бохума". А потом дубль оформил Назарий Русин. Сначала он оказался первым на добивании после удара Пиварича и, убрав на замахе защитника и вратаря, закатил мяч в угол. Через несколько минут киевлянам удалась быстрая контратака, Андриевский вывел Русина тет-а-тет с голкипером, и тот в касание пробросил мяч мимо вратаря – 3:0.

Напомним, что следующий матч "Динамо" проведет 23 января с румынским "Стяуа".

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