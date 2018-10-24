"Динамо" разгромило "Септември" на выезде и вышло в следующий раунд юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 на выезде разгромило сверстников из болгарского "Септември" и уверенно прошло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, в первой игре, которая состоялась 3 октября в Киеве, "бело-синие" одержали победу со счетом 1:0. Единственным голом в том матче на 40-й минуте игры отличился Викентий Волошин, для которого этот мяч стал премьерным в турнире. Он же дважды и забил в Софии. Правда еще до этого "Динамо" пропустило уже на 6-й минуте, поэтому "Динамо" надо было тоже забивать, чтобы проходить в следующий раунд.

Читайте также: В харьковском метро появился эпический постер к дерби "Шахтера" и "Динамо": фото

Сравнять счет в матче киевлянам удалось в середине первого тайма – отличился Булеца. А уже в конце тайма Волошин вывел "Динамо" вперед.

Во втором тайме забивали только игроки "Динамо".

Сначала Цитаишвили реализовал пенальти, назначенный за фол Алова, а через несколько минут дубль оформил Волошин. В конце игры Попов установил окончательный счет в игре – 5:1 в пользу "Динамо" и 6:1 по итогам двух матчей.

В следующем раунде "Динамо" встретится с "Андерлехтом", который благодаря голу на выезде прошел "Адмиру" (1:1, 0:0).

Юношеская Лига УЕФА. 1-й раунд. Матч-ответ

Септември – Динамо 1:5 (по итогам двух матчей – 1:6)

Голы: Костадинов, 6-Булеца 26, Волошин 38, 51, Цитаишвили, 49 (пен), Попов, 88