После не слишком удачного старта в лиге Европы, киевское "Динамо" довольно неожиданно обыгралj в третьем туре на выезде французский "Ренн". При этом победный гол был забит тогда, когда киевляне находились в меньшинстве. В четверг, 8 ноября, "Динамо" и "Ренн" снова сыграют между собой. Только на этот раз матч состоится в Киеве. Все самое важное в этом противостоянии – в анонсе сайта 24 канала.

Динамо – Ренн. главное

Дата: xетверг, 8 ноября, 19:55.

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев.

Главный арбитр: Джон Битон

Телетрансляция на канале "Футбол 1", сайте Oll.tv

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Предыдущий матч

Результат матча в Ренне оказался довольно неожиданным. Как для французских, так и украинских болельщиков. В этом матче "Динамо" вышло вперед благодаря фантастическому голу Кендзеры в середине первого тайма, и на перерыв команды ушли при равном счете.

Когда матч подходил к концу, Шепелев получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. После этого "Динамо" и забил победный гол. Его автор – Буяльский. Это стала первая победа "Динамо" в нынешней Лиге Европы.

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Перед игрой

"Динамо" не слишком удачно провел предыдущий матч (как и игру до этого), фактически повторив главные вехи матча с "Ренном". Только на этот раз после удаления игрока "Динамо" киевляне не забили, а сами пропустили. И произошло это в матче с принципиальным соперником "Шахтером". После этого поражения "Динамо" отстает от "горняков" на 8 очков.

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Ситуация у "Ренна" тоже довольно неоднозначна. Команда только в предыдущем матче на выезде обыграла "Кан". Однако клуб продолжает пребывать в середине турнирной таблицы, занимая 12 позицию.

Проблемы "Динамо" и "Ренна"

Перед этим матчем стало известно, что "Динамо" не поможет Пиварич. Защитник выбыл на 10 дней. Кроме того, не восстановился Беседин. А также не сыграет Шепелев, который будет отбывать дисквалификацию.

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Что касается французской команды, то основной вратарь Диалло не сыграет в этом матче. Также Бен Арфа и Мешер пропустили тренировку, но если первый полетел в Киев, то второй остался во Франции. Также не отправились на игру против киевлян Гренье и Юханссон. Оба играли против "Динамо" в первом матче.

Слово тренерам

"Возможно, нам не хватает опыта матчей на таком уровне, но я смотрел как играют наши футболисты в последних встречах. На тренировках они пытаются все делать. Тяжело играть против такой опытной команды, как "Динамо", – заявил главный тренер "Ренна" Сабри Лямуши

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"Нет команды, которая бы выходила на поле и не думала о победе. В нашей группе каждая игра для каждой команды решающая. В случае победы мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф. Понимаем важность поединка, но после него будут еще два матча. Ребята будут отдавать все силы ради положительного результата", – заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Прогноз

Победа в первом матче делает "Динамо" фаворитом этой встречи. "Ренн" же постарается взять реванш, поэтому можно ожидать острой игры от французской команды. Киевляне же пытаться больше контролировать игру, полагаясь на фланговых полузащитников. Если в первом тайме не будет забитых голов, то все в матче может решить единственный гол в середине второго тайма.

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