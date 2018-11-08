В четверг, 8 ноября, киевское "Динамо" на собственном поле будет принимать французский "Ренн". Матч Лиги Европы можно будет посмотреть на НСК "Олимпийский", а также по телевидению и онлайн.

Матч "Динамо" – "Ренн" смотреть в Украине можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции в 19:50, сама игра начнется в 19:55.

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Также смотреть матч "Динамо" – "Ренн" онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

Видео голов и обзор матча "Динамо" – "Ренн" – на сайте 24 Канала.

Напомним, матч "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 8 ноября. Начало встречи в 19:55.

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