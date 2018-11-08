Киевское "Динамо" в матче против французского "Ренна"

Динамо – Ренн 3:1

Гол: Вербичи, 13 Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сибачо, 90

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На 13-й минуте матча едва ли не первая атака "Динамо" завершилась голом. Вербич после подачи с углового головой на ближней штанге "подрезал" мяч в ворота. Голкипер не сумел отразить, а защитник ногой махнул мимо мяча – 0:1.

В целом, в первом тайме "Динамо" имело почти тотальное преимущество. На 27-й минуте динамовцы упустили еще один супершанс, когда "бело-синим" организовали быструю контратаку, но Шапаренко отдал засильный пас на Вербича, а после прострела словенца мяч попал в Цыганкова и покинул поле.

Во втором тайме игроки "Ренн" оживились и постоянно пытались восстановить паритет в матче. На 53-й минуте Сарр с близкого расстояния переправлял в касание мяч в ворота. Бойко пытался отбить, но пропустил мяч под собой. К счастью голкипер "Динамо" сумел поймать мяч, еще до того, как тот закатился в ворота.

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"Динамо" тоже не стоял на месте и пыталось удвоить счет. И на 68-й минуте "Динамо" забило второй гол. После подачи со штрафного Миколенко опередил всех соперников, избежав офсайда, и головой переправил мяч в ворота "Ренна".

За несколько минут Шапаренко получилось выйти один на один с голкипером французской команды, но он отправил "круглого" мимо левой стойки ворот. И все же Шапаренко забил свой гол уже со второй попытки. Он на фланге обыграл соперника, вошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот, закрутив мяч мимо голкипера в самую штангу.

В конце игры "Ренну" удалось забить "гол престижа". Киевляне ошиблись в защите, Ньянг избежал офсайда, отдал пас на Сибачо, и тот в касание переправил мяч за линию ворот.

Как в итоге, после этого победы "Динамо" вышло на первую позицию в Группе К Лиги Европы (по 8 очков с "Астаной"). "Ренн" в своем активе имеет 3 очка и третье место.

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