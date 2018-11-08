Динамо - Ренн: онлайн матча
В четверг, 8 ноября, киевское "Динамо" на собственном поле будет принимать французский "Ренн". Онлайн матча четвертого тура Лиги Европы – на сайте 24 Канала.
Напомним, в предыдущем матче "Динамо" на выезде победило "Ренн" 1:2. Решающий гол киевляне забили, когда находились в меньшинстве.
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Поэтому в этом матче должна определиться команда, которая и будет претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.
Источник: 24 Канал
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