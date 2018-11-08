В матче между киевским "Динамо" и французским "Ренном" в Лиге Европы хозяева поля сумели выйти вперед уже в начале встречи.

Точным ударом отметился Вербич. Игрок, который в этом матче вышел на позиции форварда, после подачи с углового выиграл позицию на ближней штанге и головой переправил мяч в ворота "Ренна". Читайте также: Динамо – Ренн: онлайн матча Видео гола Вербича в ворота " Динамо"