Динамо – Ренн: видео голов
В матче между киевским "Динамо" и французским "Ренном" в Лиге Европы хозяева поля сумели выйти вперед уже в начале встречи.
Точным ударом отметился Вербич. Игрок, который в этом матче вышел на позиции форварда, после подачи с углового выиграл позицию на ближней штанге и головой переправил мяч в ворота "Ренна".
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Видео гола Вербича в ворота " Динамо"
Источник: 24 канал
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