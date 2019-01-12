"Динамо" с кадровыми потерями отправляется на первый сбор в Испанию

Киевское "Динамо", которое недавно вышло из отпуска, взяло на первый тренировочный сбор в испанской Марбелье 29 футболистов. В списке не оказалось Миккеля Дуелунда, который восстанавливается после травмы, а также вратаря Артура Рудько и полузащитника Владислава Калитвинцева.

Компанию основной команде составит большое количество молодежи: вратарь юношеской команды Руслан Нещерет, а также полевые игроки Денис Попов, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Георгий Цитаишвили, Никита Кравченко и Владислав Супряга, сообщает портал dynamo.kiev.ua.

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На первом сборе в течение недели киевляне сыграют с "Бохумом", "Стяуа" и "Спартой".

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Руслан Нещерет;

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Никита Бурда, Иосиф Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Денис Попов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Никита Кравченко, Георгий Цитаишвили;

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Отметим, что в списке есть бразилец Буэно, хотя футболист не прилетел в Украину для прохождения традиционного медосмотра.

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