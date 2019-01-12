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      "Динамо" с кадровыми потерями отправляется на первый сбор в Испанию

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      Калитвинцев не уехал с Динамо на сборы
      Калитвинцев не уехал с Динамо на сборы / fcdynamo.kiev.ua

      Киевское "Динамо", которое недавно вышло из отпуска, взяло на первый тренировочный сбор в испанской Марбелье 29 футболистов. В списке не оказалось Миккеля Дуелунда, который восстанавливается после травмы, а также вратаря Артура Рудько и полузащитника Владислава Калитвинцева.

      Компанию основной команде составит большое количество молодежи: вратарь юношеской команды Руслан Нещерет, а также полевые игроки Денис Попов, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Георгий Цитаишвили, Никита Кравченко и Владислав Супряга, сообщает портал dynamo.kiev.ua.

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      На первом сборе в течение недели киевляне сыграют с "Бохумом", "Стяуа" и "Спартой".

      Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Руслан Нещерет;

      Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Никита Бурда, Иосиф Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Денис Попов;

      Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Никита Кравченко, Георгий Цитаишвили;

      Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.

      Отметим, что в списке есть бразилец Буэно, хотя футболист не прилетел в Украину для прохождения традиционного медосмотра.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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