Анонс матча Динамо – Шахтер финал Кубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины в среду, 9 мая. Матч состоится на "Днепр Арена" и начнется в 20:30. Все самое интересное о матч – в анонсе от сайта "24".

Обе команды имеют по 11 кубков в своем активе. Поэтому победа в этом матче выведет одну из команд вперед в очном противостоянии с принципиальным соперником.

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Стоит добавить, что это будет юбилейный – десятый финальный матч между "Динамо" и "Шахтером". Впервые в финале Кубка Украины эти команды сошлись лишь в сезоне 2001/2002. Тогда на переполненном НСК "Олимпийский" 81 тысяча зрителей увидели пять голов, уже в дополнительное время и победу "Шахтера" 3:2. В общем уже в очных матчах преобладает "Динамо" – пять побед в противоположность четырех у "горняков".

Видео анонса финала Кубка Украины Динамо – Шахтер

В 2018 году главный кубковый матч состоится на "Днепр Арена". Это второй раз финал Кубка будет принимать Днепр. Первый раз был 31 мая 2009 года, когда играли полтавская "Ворскла" и "Шахтер". Тогда минимальную победу одержали полтавчане 1:0.

На самом матче 9 мая ожидается аншлаг, поэтому организаторы решили продать даже билеты с ограниченной зоной обзора.

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Матч доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с львовянином Юрием Можаровским. Помогать ему будут Александр Войтюк и Сергей Беккер. Четвертым арбитром станет Виталий Романов, а наблюдателем арбитража назначили Виктора Дердо.

Стоит добавить, что в этом сезоне команды сыграли три матча в чемпионате Украины. Дважды на выезде были сильнее "динамовцы", в Киеве команды сыграли в нулевую ничью.

На пути к финалу "Динамо" в 1/8 обыграло "Александрию" 2:3, черниговскую "Десну" 0:2 и в полуфинале команду-неожиданность из Второй лиги СК "Днепр-1" 1:4. "Горняки" же на выезде провели лишь один матч – первый против "Зари", где победили 3:4. Далее были домашние победы над "Вересом" 4:0 и "Мариуполем" 5:1.

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