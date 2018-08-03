Динамо – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в третьем туре УПЛ в пятницу, 3 августа. Этот матч будет доступен онлайн.

Матчи "Динамо" для украинских зрителей транслируют на канале "2+2". Их трансляция доступна онлайн и она свободна для просмотра. Трансляция с НСК "Олимпийский" начнется в 18:50. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00.

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Стоит отметить, что это будет уже вторая встреча между командами за 14 дней. До этого они сыграли 21 июля в финале Суперкубка Украины. Тогда минимальную победу одержало "Динамо". Сам матч закончился дракой, после которой удалили защитника "Шахтера" Исмаили. Однако КДК сократило дисквалификацию игрока до двух матчей, и он сможет сыграть с киевлянами. Зато перед матчем с "Динамо" пропустили тренировку четверо других игроков "Шахтера" – защитники Сергей Кривцов и Иван Ордец, хавбек Дентиньо и форвард Оларенваю Кайоде.

Относительно киевлян, то после этого матча они усилили состав бразильцем Буэно. Также в команду должен вернуться вице-чемпион мира Пиварич, который пропустил начало сезона из-за отпуска после Чемпионата мира (напомним, сборная Хорватии дошла до финала, где уступила сборной Франции).

Стоит отметить, что этот матч мог состояться при пустых трибунах. Однако КДК наказало "Динамо" лишь одним матчем без зрителей (первая домашняя игра с полтавской "Ворсклой"). Поэтому на этот поединок фанаты "Динамо" готовят флешмоб.

После этого матча у "Динамо" будет выездной матч в рамках третьего круга квалификации Лиги Чемпионов против чешской "Славии". Игра состоится во вторник, 7 августа. Стоит отметить, что известно кто станет возможным соперником "Динамо" в плей-офф Лиги Чемпионов, если "Динамо" пройдет "Славию".

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Также текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча – на сайте 24 Канала.

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