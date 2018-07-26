Динамо, Шахтер или новый победитель: кто может выиграть Чемпионат Украины по футболу

В воскресенье, 22 июля, в Украине стартовал новый футбольный сезон. Команды только сыграли один тур, но уже сейчас можно делать прогноз относительно будущего чемпиона

Напомним, участие в чемпионате принимает 12 команд: "Арсенал-Киев", "Ворскла", "Десна", "Динамо", "Заря", "Карпаты", "Львов", "Мариуполь", "Александрия", "Олимпик" , "Черноморец" и "Шахтер". Действующим чемпионом является донецкий "Шахтер".

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Именно "горняков" букмекеры считают наиболее вероятным победителем УПЛ сезона 2018-2019. Букмекерская контора PariMatch коэффициент на их чемпионство выставила на уровне 1,65.



Что касается "Динамо", то коэффициент на них – 2,22. Далее следуют "Заря" (75,0) и "Ворскла" (151,0). Остальные команды имеют одинаковый коэффициент, поэтому шансы новичка "Арсенал-Киев" такие же, как и у "Карпат", "Мариуполя" или "Александрии" – 321,0. Однако болельщикам этих клубов не стоит расстраиваться – ставки на победу "Лестера" в Английской премьер-лиге в сезоне 2015-2016 принимались с коэффициентом 5001,0. Именно "лисы" в итоге и стали чемпионами Англии.



По вашему мнению, кто станет чемпионом Украины по футболу в сезоне 2018-2019?