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Динамо – Славия: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Динамо – Славия смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 14 августа
Динамо – Славия смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 14 августа / ФК "Динамо"

Матч между киевским "Динамо" и пражской "Славией" в квалификации Лиги чемпионов будет транслироваться на украинском телевидении. А также будет доступен для просмотра онлайн.

Трансляцию матчей киевлян в этом сезоне будет осуществляет телеканал "2+2". Именно на этом канале и будет доступна трансляция. Начнется она в 19:25. Сам матч в 19:30.

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Кроме просмотра по телевидению, матч будет доступен и онлайн.

Стоит отметить, что это может быть последний матч "Динамо",как и остальных украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, трансляции которых будут доступны для украинских зрителей по телевидению. Все из-за того, что УЕФА пока не заключил соглашение ни с одним из украинских телеканалов на трансляцию еврокубков в этом сезоне. Следовательно, матче плей-офф квалификации и групповой стадии могут не показать на украинских телеканалах.

Матч "Динамо" против "Славии" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа. Начало в 19:30. На самом стадионе фан-сектор "Динамо" будет закрыт по дисциплинарному решению УЕФА, а киевское метро перейдет на особый режим работы.

Напомним, в первом матче в Праге "Динамо" и "Славия" сыграли в ничью.

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Теги: Новости спорта Футбол Динамо Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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