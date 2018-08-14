"Динамо" победило "Славию" и вышло в плей-офф квалификации лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в матче против чешской "Славии" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов забило дважды. Этого хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

Динамо – Славия 2:0

Голы: Вербич, 11, Беседин, 74

После матча в Чехии, где команды сыграли в ничью 1:1, "Динамо" в Киеве устраивала и нулевая ничья. Хотя победа – значительно лучше. Ведь это дополнительные очки для рейтинга клуба, так и в рейтинге Украины. Следовательно забивать "Динамо" начало чуть ли не сразу. В целом в матче произошло три главных события – забиты два гола, а также еще один забитый гол, но не засчитан.

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Важным также было то, что в старте киевлян наконец вышел вице-чемпион мира Пиварич. После чемпионата мира хорват имел заслуженный отдых, а уже после того – набирал форму. Поэтому игра в Киеве против "Славии" стала для него первой официальной в новом сезоне. На трибунах за игрой смотрели звездные новички киевлян, которых только представили накануне.

Первый гол в матче зрители увидели уже на 11-й минуте. Отличился Вербич. Полузащитник сумел в падении дотянуться до мяча после подачи со штрафного. Незначительное изменение траектории была неожиданная для вратаря Коларжа, и мяч залетел в сетку ворот.

Забили в ответ гости еще в первом тайме. Однако арбитр матча Даниэль Стефански гол не засчитал. Боковой арбитр просигнализировал, что Тецл, который и отправить мяч за линию ворот, находился в офсайде. Хотя повтор показал, что футболист не был в положении вне игры, в отличие от его партнеров. Следующий раз судья "сыграет" за киевлян, когда не заметит игру рукой в собственной штрафной в Вербича.

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Во втором тайме команды обменивались моментами. Чешской команде надо было забивать, Динамо тоже пыталось увеличить преимущество, чтобы не допустить экстра-таймов и послематчевых пенальти. И лучше это удалось именно "динамовцам". Цыганков, который получил пас в центре поля, вблизи штрафной соперников, дал пас в разрез на Беседина. Форвард в штрафной пытался пробить мимо голкипера, однако последний рукой (даже плечом) зацепил мяч. И тот все равно залетел в ворота.

Этого "Динамо" оказалось достаточно для победы. Теперь они сыграют в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Там их соперником будет победитель пары "Стандарт" – "Аякс" (первый матч в Бельгии закончился 2:2)

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