Динамо – Славия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" будет принимать чешскую "Славию" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится в Киеве во вторник, 14 августа.

В отличие от матча в Праге, когда букмекеры довольно неожиданно отдали предпочетние "Славии", в матче в Киеве именно "динамовцы" являются фаворитами встречи. Так, William Hill победу "Динамо" в этом матче оценил в 1,85. На победу "Славии" букмекеры принимают с коэффициентом 4,60. Ничья в матче за 90 минут – 3,30.

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При этом на проход "Динамо" в следующий раунд коэффициент 1,33. На проход "Славии" – 3,25.

Значительно меньше верят в победу "Славии" в матче в "PariMatch" – коэффициент 5,10. "Динамо" же 1,81. Ничья в матче – 3,30. В то же время относительно прохода команд в следующий раунд показатели почти без изменений – 1,33 на "Динамо" и 3,35 на "Славию".

Несколько меньший коэффициент на победу "Динамо" в "Фаворит спорт" – 1,77. На "Славию" же – ровно 5,00. Ничья – 3,35. Почти аналогичные показатели и по проходу – 1,30 на "Динамо" и 3,45 на "Славию".

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Наибольший коэффициент на победу "Динамо" в "Marathon bet" – 1,89. На чешскую команду – 5.00. Ничья – 3,38. Довольно высокий коэффициент и на проход "Динамо" в следующий раунд квалификации – 1,39.В тоже время коэффициент на проход "Славии" несколько ниже, чем у остальных – 3,10.

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