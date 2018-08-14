Динамо – Славия: видео гола и моментов матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" и пражская "Славия" в матче в Киеве не оставили зрителей на трибунах без забитых голов. Первый гол в матче был забит еще не 11-й минуте игры.

Его автором стал Беньямин Вербич, который в падении ногой дотянулся до мяча после подачи со штрафного.

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Гол Вербіча в ворота "Славии"

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