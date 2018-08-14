Динамо – Славия: видео гола и моментов матча Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" и пражская "Славия" в матче в Киеве не оставили зрителей на трибунах без забитых голов. Первый гол в матче был забит еще не 11-й минуте игры.
Его автором стал Беньямин Вербич, который в падении ногой дотянулся до мяча после подачи со штрафного.
Читайте также: Алиев рассказал о крупнейших штрафах и премиальных в "Динамо"
Гол Вербіча в ворота "Славии"
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Гонки: Маркус Гронхольм выступит в чемпионате по ралли-кроссу16 мая 2012 , 17:11
Обзор матчей Евролиги: аутсайдеры массово спасают свои позиции в турнирке8 декабря 2012 , 17:03
Крымские клубы сыграли матчи Кубка России - ФФУ требует от ФИФА и УЕФА наказать РФС12 августа 2014 , 19:42
Одиннадцать друзей Путина. Фанаты, поддержавшие сепаратистов Донбасса18 марта 2015 , 18:43