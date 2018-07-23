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"Динамо" снова отправило Коваля в аренду

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Максим Коваль будет играть за "Аль-Фатех"
Максим Коваль будет играть за "Аль-Фатех" / ФФУ

"Динамо" отдало вратаря Максима Коваля в аренду саудовскому "Аль-Фатеху".

Соглашение рассчитано на один год и в нем прописана опция выкупа, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Ранее наставник киевлян Александр Хацкевич отмечал что Коваль будет искать новый клуб. Контракт голкипера с "Динамо", согласно данным Transfermarkt, действующий до лета 2020 года.

Прошлый сезон голкипер начинал в основе "Динамо", но после ряда неудачных действий был отправлен в запас, а уже зимой его на полгода арендовал "Депортиво". Там Коваль места в основе тоже не отвоевал – уже в первом матче он привез себе гол и заработал удаление.

Отметим, "Аль-Фатех" занял 5 место в прошлом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.

Теги: Динамо Новости спорта
Источник: 24 Канал
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