"Динамо" согласовало покупку забивного нападающего: видео

Испанский форвард голландского клуба "Виллем II" Фран Соль в ближайшие дни официально станет игроком киевского "Динамо". Столичный клуб подпишет контракт с футболистом на 5 лет.

Как сообщает Brabants Dagblad, стороны, наконец, достигли договоренности относительно личного контракта.

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Сообщается, что "Динамо" – единственный клуб, который вышел на "Виллем II" с конкретным предложением. Сумма трансфера 26-летнего форварда составит 3 миллиона евро, также в контракте будут прописаны различные бонусы.

На данный момент Соль находится в расположении своего клуба и принимал участие в последней тренировке, однако вряд ли будет участвовать в матче с "Бредой", который состоится 20 января.

Источник также отмечает, что "Динамо" пыталось подписать Соля прошлым летом, однако то предложение было отклонено.

26-летний Фран Соль по данным Transfermarkt стоит 6 млн евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне испанский нападающий сыграл 20 матчей за "Виллем II" во всех турнирах. В его активе 17 голов. Футболист в свое время выступал за молодежную команду мадридского "Реала". Также Соль выступал за такие испанские клубы: "Викальваро", "Райо Вальекано", "Луго", "Реал Овьедо", "Вильярреал". Его рост 180 см, а рабочая нога – правая.

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