"Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в Юношеской лиге УЕФА: обзор матча
Киевское "Динамо" U-19 расписало мировую со сверстниками из "Андерлехта" в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
Андерлехт U-19 – "Динамо" U-19 1:1
Голы: Деваль, 27 (пен.) – Мащенко, 70
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Хозяева вышли вперед на 27-й минуте. Михайленко заработал пенальти в своей штрафной, который уверенно реализовал Деваль. Но после перерыва "Динамо" смогло сравнять счет. Мащенко направил мяч в сетку после передачи Булеца.
Отметим, что ответный матч состоится в Киеве 27 ноября.
Видеообзор матча Андерлехт U-19 – Динамо U-19
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Источник: 24 Канал
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