"Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в Юношеской лиге УЕФА: обзор матча

Киевское "Динамо" U-19 расписало мировую со сверстниками из "Андерлехта" в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Андерлехт U-19 – "Динамо" U-19 1:1

Голы: Деваль, 27 (пен.) – Мащенко, 70

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Хозяева вышли вперед на 27-й минуте. Михайленко заработал пенальти в своей штрафной, который уверенно реализовал Деваль. Но после перерыва "Динамо" смогло сравнять счет. Мащенко направил мяч в сетку после передачи Булеца.

Отметим, что ответный матч состоится в Киеве 27 ноября.

Видеообзор матча Андерлехт U-19 – Динамо U-19

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