"Динамо" трогательно поздравило с праздником: видео

Киевское "Динамо", которое завершило год в чемпионате Украины на втором месте, подготовило поздравительный ролик к Новому году и Рождеству.

Болельщиков с наступающими праздниками поздравил полузащитник Виталий Буяльский, Александр Заваров и главный тренер Александр Хацкевич. Читайте также: Цыганков показал фото из Рима, где вскоре может выступать за "Рому" В столичном клубе пожелали мирного неба, а также, чтобы болельщики поддерживали команду. Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24