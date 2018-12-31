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      "Динамо" трогательно поздравило с праздником: видео

      33 Читати новину українською
      "Динамо" трогательно поздравили с праздником
      "Динамо" трогательно поздравили с праздником / twitter.com

      Киевское "Динамо", которое завершило год в чемпионате Украины на втором месте, подготовило поздравительный ролик к Новому году и Рождеству.

      Болельщиков с наступающими праздниками поздравил полузащитник Виталий Буяльский, Александр Заваров и главный тренер Александр Хацкевич.

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      В столичном клубе пожелали мирного неба, а также, чтобы болельщики поддерживали команду.

       

       

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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