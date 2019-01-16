"Динамо" уговорило Соля высокой зарплатой: назван неприличный оклад испанца

Испанский гренадер "Виллема-II" Фран Соль уже почти стал игроком киевского "Динамо". По информации СМИ, игрок уже в Киеве и сейчас стороны согласовывают последние детали.

Как сообщает Brabants Dagblad, 26-летний испанский нападающий будет зарабатывать в "Динамо" около 1 млн евро в год.

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Это намного больше, чем в предыдущем клубе. Отмечается, что в Голландии оклад Соля был только 10 тысяч евро в месяц.

Ожидается, что "Динамо" заплатит за Соля около 3,5 млн евро, игрок уже прошел медосмотр в Киеве и 16-го января столичный клуб должен официально объявить о приобретении первого зимнего новичка.

Фран Соль по данным Transfermarkt стоит 6 млн евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне испанский нападающий сыграл 20 матчей за "Виллем II" во всех турнирах. В его активе 17 голов. Футболист в свое время выступал за молодежную команду мадридского "Реала". Также Соль выступал за такие испанские клубы: "Викальваро", "Райо Вальекано", "Луго", "Реал Овьедо", "Вильярреал". Его рост 180 см, а рабочая нога – правая.

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