19:21
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Динамо" усилится иностранным защитником

      91 Читати новину українською
      Динамо усилится иностранным защитником
      Динамо усилится иностранным защитником / GETTY IMAGES

      Киевское "Динамо" после того, как столкнулось с кадровыми проблемами, начало поиск нового защитника. Левый защитник киевлян Йосип Пиварич выбыл до конца сезона, поэтому "Динамо" ищет замену.

      Столичный клуб хочет приобрести не левого защитника, которым является Йосип Пиварич, а центрального.

      Читайте также: "Десна" отказалась от игрока "Динамо", отдав предпочтение легионерам

      По информации журналиста Игоря Цыганыка, киевляне рассчитывают приобрести именно центрального защитника, поскольку в команде только два игрока могут качественно закрыть эту позицию. По мнению главного тренера Александра Хацкевича, Артем Шабанов, который также является центральным защитником, не соответствует нужному уровню.

      На левом же фланге в "Динамо" сейчас могут сыграть Виталий Миколенко и бразилец Сидклей.

      Также, по информации Цыганыка, новичком "Динамо" будет легионер, а не отечественный футболист.

       

       

      В сферу интересов столичного клуба ранее попал защитник бельгийского "Андерлехта" Огньен Враньеш.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Трансферы Динамо Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3205
      Опасный мусор: что в Украине делают со старыми батарейками, лампами и электроникой
      сегодня , 19:01 Опасный мусор: что в Украине делают со старыми батарейками, лампами и электроникой
      Світлана Попова 23
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сегодня , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 157
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 18:01 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 92
      Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      сегодня , 17:30 Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      Тетяна Острікова 121
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Ультрас Беларуси покажут солидарность с Украиной на матче отбора Евро-2016
       30 сентября 2014 , 21:36
      "Днепр" уступает луганской "Заре" на своем поле (ВИДЕО)
       10 мая 2015 , 22:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук