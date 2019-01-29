"Динамо" усилится иностранным защитником

Киевское "Динамо" после того, как столкнулось с кадровыми проблемами, начало поиск нового защитника. Левый защитник киевлян Йосип Пиварич выбыл до конца сезона, поэтому "Динамо" ищет замену.

Столичный клуб хочет приобрести не левого защитника, которым является Йосип Пиварич, а центрального.

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По информации журналиста Игоря Цыганыка, киевляне рассчитывают приобрести именно центрального защитника, поскольку в команде только два игрока могут качественно закрыть эту позицию. По мнению главного тренера Александра Хацкевича, Артем Шабанов, который также является центральным защитником, не соответствует нужному уровню.

На левом же фланге в "Динамо" сейчас могут сыграть Виталий Миколенко и бразилец Сидклей.

Также, по информации Цыганыка, новичком "Динамо" будет легионер, а не отечественный футболист.

В сферу интересов столичного клуба ранее попал защитник бельгийского "Андерлехта" Огньен Враньеш.

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