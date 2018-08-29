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Динамо в Лиге Европы: с кем может сыграть украинский клуб

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Динамо выступит в Лиге Европы
Динамо выступит в Лиге Европы / ФК "Динамо"

После того, как "Динамо" не сумело пройти голландский "Аякс" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, украинский клуб напрямую попал в групповую стадию Лиги Европы.

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Среди всех команд, которые уже гарантировали себе участие в групповой стадии ЛЕ состоянием на 28 августа, украинский клуб находится на четвертой строчке в рейтинге клубов. Это означает, что при жеребьевке он попадет в первую корзину. Таким образом киевляне точно не сыграют с английскими "Арсеналом" и "Челси", немецким "Байером", испанским "Вильяреалом", бельгийским "Андерлехтом". А также, возможно, с итальянским "Лацио" и португальским "Спортингом". Две последние команды тоже гарантировали себе место в групповой стадии ЛЕ, но неизвестно из какой корзины они будут проходить жеребьевку.

Что касается вероятных соперников, которые будут выбраны из второй-четвертой корзины, то наиболее грозными выглядят французский "Марсель", итальянский "Милан" и турецкий "Фенербахче".

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Что касается остальных вероятных соперников, то это испанский "Бетис", хорватское "Динамо", немецкий "Айнтрахт", бельгийский "Стандарт", швейцарский "Цюрих", французский "Ренн", чешские "Славия" (с которой "Динамо" играло в квалификации Лиги чемпионов) и "Яблонец", турецкий "Акхисар" (за который выступает Евгений Селезнев) и венгерский "Виде".

В этих корзинах также российские "Спартак" и "Краснодар", но украинские и российские клубы разводят на групповой стадии еврокубков.

Также "Динамо" не сможет сыграть с полтавской "Ворсклой", которая гарантировала себе участие в группе ЛЕ, но из-за довольно низкого рейтинга неизвестно из какой корзины клуб будет проходить жеребьевку. Вполне вероятно, что из четвертой. Поэтому из первой корзины команде выпадет один из клубов, о которых уже упоминалось выше, с которыми не сыграет "Динамо" – "Арсенал", "Челси", "Байер", "Вильярреал", "Андерлехт".

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Напомним, матчи плей-офф квалификации сыграют 30 августа. Участие в этих матчах принимает и луганская "Заря", которая в первом матче сыграла в ничью с немецким "РБ Лейпциг". Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 31 августа. Первый матч – 17 сентября.

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Теги: Футбол Новости спорта Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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