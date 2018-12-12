"Динамо" в матче против "Яблонца" может установить уникальное достижение в истории клуба

В четверг, 13 декабря, киевское "Динамо" сыграет последний матч в групповом этапе Лиги Европы. Соперником украинского клуба станет чешский "Яблонец". В этой игре киевляне могут установить уникальное достижение в истории клуба.

Дело в том, что ранее динамовцам не удавалось преодолеть групповой турнир Лиги Европы без поражений. Сейчас такой шанс есть – на данный момент у команды Александра Хацкевича три победы и две ничьи.

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Стоит напомнить, что "Динамо", набрав 11 очков, заранее обеспечило себе первую строчку в турнирной таблице. И результат матча с чехами не сможет повлиять на лидерство "бело-синих". Выиграть группу Лиги Европы киевлянам удалось четвертый раз в истории выступлений в турнире. Ранее это удавалось в сезонах 2010/2011, 2014/2015 и 2017/2018. Лидером по этому показателю является австрийский "Зальцбург" – в его активе пять выигранных групп Лиги Европы, в том числе и в нынешнем сезоне.

Напомним, матч "Динамо" против "Яблонца" состоится в четверг, 13 декабря. Начало – в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.