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      "Динамо" в напряженной борьбе уступило "Кременчугу"

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      "Кременчуг" одолел "Динамо"
      "Кременчуг" одолел "Динамо" / УХЛ

      21 ноября матчем между "Кременчугом" и "Динамо" продолжился 18 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

      "Кременчуг" – "Динамо" 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
      Шайбы: 1:0 Муртищев (Киселев, Фурса), 13:12, 2:0 Савченко (Гриценко, Ворона – больш.), 18:31, 2:1 Колядинский (Худяков), 23:33 3:1 Тютченко (Севрюгин), 43:14, 4:1 Савченко (Ворона, Гриценко), 46:31, 5:1 Грицких (Тютченко, Красильников – больш.), 56:16, 5: 2 Ромащенко (Худяков), 58:42

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      Хозяева площадки выдали очень мощный старт поединка, дважды поразив ворота харьковской команды – отличились Никита Муртищев и Иван Савченко. И хотя команды провели первый период фактически наравне, но харьковскому клубу так и не далось прошить Никиту Гордюшина.

      Только в начале второй двадцатиминутки Дмитрий Колядинский, после выхода один на один, смог вернуть одну шайбу, сократив отставание своей команды до минимума и оставив второй период за "динамовцами".

      Такой ход поединка явно не устроил лидера чемпионата, и в заключительной трети матча кременчужане сумели забросить еще три шайбы, на что "бело-синие" ответили одним результативным броском от капитана Руслана Ромащенко.

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      Напомним, что в следующем туре МХК "Динамо" снова сразится с "Кременчугом". Игра пройдет 24 ноября в 13:50 в Харькове.

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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