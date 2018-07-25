Динамо – Ворскла: где смотреть онлайн матч УПЛ

Киевское "Динамо" в Украинской премьер-лиге стартует домашним матчем против полтавской "Ворсклы". Однако из-за наказания игра состоится без зрителей. Но она будет доступна для просмотра онлайн.

Домашние матчи киевского "Динамо" в УПЛ транслируются на телеканале "2+2" (медиахолдинг "1+1" медиа"). Именно на этом телеканале в 19:00 часов и начнется трансляция матча "Динамо" – "Ворскла".

Читайте также: Славия – Динамо: дата и время поединка матча Лиги Чемпионов

Поэтому матч для просмотра бесплатно будет доступен онлайн по ссылке.

К слову, началась продажа билетов на матч "Динамо" – "Шахтер"