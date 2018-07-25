Динамо – Ворскла: где смотреть онлайн матч УПЛ
Киевское "Динамо" в Украинской премьер-лиге стартует домашним матчем против полтавской "Ворсклы". Однако из-за наказания игра состоится без зрителей. Но она будет доступна для просмотра онлайн.
Домашние матчи киевского "Динамо" в УПЛ транслируются на телеканале "2+2" (медиахолдинг "1+1" медиа"). Именно на этом телеканале в 19:00 часов и начнется трансляция матча "Динамо" – "Ворскла".
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Поэтому матч для просмотра бесплатно будет доступен онлайн по ссылке.
К слову, началась продажа билетов на матч "Динамо" – "Шахтер"
Источник: 24 Канал
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