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Динамо – Ворскла: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Динамо – Ворскла смотреть онлайн матч УПЛ 25 июля 2018
Динамо – Ворскла смотреть онлайн матч УПЛ 25 июля 2018

Киевское "Динамо" в Украинской премьер-лиге стартует домашним матчем против полтавской "Ворсклы". Однако из-за наказания игра состоится без зрителей. Но она будет доступна для просмотра онлайн.

Домашние матчи киевского "Динамо" в УПЛ транслируются на телеканале "2+2" (медиахолдинг "1+1" медиа"). Именно на этом телеканале в 19:00 часов и начнется трансляция матча "Динамо" – "Ворскла".

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Поэтому матч для просмотра бесплатно будет доступен онлайн по ссылке.

К слову, началась продажа билетов на матч "Динамо" – "Шахтер"

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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