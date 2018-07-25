Динамо – Ворскла: результат и обзор матча УПЛ

Киевское "Динамо" в матче против Полтавской "Ворсклы" стартовало в УПЛ. Однако этот матч на НСК "Олимпийский" прошел без зрителей.

Кроме отсутствия зрителей, немалые коррективы в матч внесла погода. Целый день в Киеве был ливень, который не прекратился и до начала матча. Поэтому поле было мокрое и довольно тяжелое для игры.

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До этого "Динамо" в субботу, 21 июля, сыграло непростой матч против "Шахтера", где одержало победу. Именно поэтому матч 1-го тура УПЛ киевлян против "Ворсклы" перенесли на среду.

Победу "Динамо" одержало благодаря единственному голу в матче. Как и в игре против "Шахтера", способствовала этому ошибка голкипера. На этот раз Беседин "обокрал" Шуста и пробивал по воротам. Даллку пытался в подкате выбить мяч, но лишь срезал его в собственные ворота. Поэтому гол записали на защитника.

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Все, что смогла "Ворскла" – удары издалека. При такой погоде они могли бы и принести результат, но надежно в воротах действовал Бойко.

Поэтому "Динамо" стартует в чемпионате с победы. Следующий матч киевляне сыграют на выезде против ФК "Львов", в субботу, 28 июля. "Ворскла" тоже на выезде сыграет с "Олимпиком" в воскресенье, 29 июля.

Динамо – Ворскла 1:0

Гол: Даллку, 33 (авт)