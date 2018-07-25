Динамо – Ворскла: видео голов и моментов матча УПЛ
Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" в матче первого тура УПЛ играли при пустых трибунах.
Из-за ливня, игра была не богатой на голы и моменты. Всего на две команды – одно взятие ворот. И то после ошибки вратаря. Еще в первом тайме Беседин отобрал мяч у вратаря и пробил по пустым воротам. Мяч пытался выбить Даллку, но от защитника тот залетел в ворота. Именно на Даллку и записали гол.
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"Динамо" одерживает минимальную победу. "Ворскла" стартует в УПЛ с поражения.
Видео моментов матча Динамо – Ворскла
Источник: 24 Канал
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