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      "Динамо" вскоре оформит первый трансфер в 2019 году

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      Соль перейдет в Динамо
      Соль перейдет в Динамо / dynamo.kiev.ua

      Киевское "Динамо" уже в ближайшее время может оформить первый трансфер в 2019 году. Столичный клуб пополнит нападающий из чемпионата Нидерландов.

      Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что нападающий "Виллема II" Фран Соль, которого киевляне давно стремятся подписать, уже отправился в Украину для подписания контракта с "Динамо".

      Читайте также: Стало известно, почему "Динамо" пока не подписало контракт с испанским нападающим

      "Франа Соля в аэропорту уже ждут с хлебом и солью. В сопровождении отца испанец уже в пути в Украину. На вечер запланирован медосмотр и знакомство с базой в Конча-Заспе. "Динамо" так хотело форварда, что сделало исключение, ведь на покупку форварда в бюджете было заложено 3 млн евро", – написал Бурбас в Twitter.

      По предварительной информации, киевляне заплатят за годового испанца 3,5 миллиона евро.

      26-летний Фран Соль по данным Transfermarkt стоит 6 млн евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2019. В текущем сезоне испанский нападающий сыграл 20 матчей за "Виллем II" во всех турнирах. В его активе 17 голов. Футболист свое время выступал за молодежную команду мадридского "Реала". Также Соль выступал за такие испанские клубы: "Викальваро", "Райо Вальекано", "Луго", "Реал Овьедо", "Вильярреал". Его рост 180 см, а рабочая нога – правая.

       

       

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      Теги: Футбол Трансферы Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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