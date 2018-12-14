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      "Динамо" вылетело из топ-20 клубного рейтинга УЕФА, "Шахтер" сохранил позиции

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      "Динамо" потеряло позиции в клубном рейтинге УЕФА
      "Динамо" потеряло позиции в клубном рейтинге УЕФА

      Украинские клубы не смогли улучшить свои позиции в клубном рейтинге УЕФА после заключительных матчей групповых стадий Лиги Европы и Лиги чемпионов.

      Изменения в позициях наших клубов в таблице рейтинга по сравнению с прошлой еврокубковой неделей могли произойти разве что в худшую сторону. "Ворскла" и "Динамо" проиграли, а "Шахтер" из возможных семи очков набрал лишь одно.

      Читайте также: Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов и когда жеребьевка

      Донецкий "Шахтер" разыграл мировую с "Лионом" (1:1) в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов и не смог выйти в плей-офф. Ничья принесла "горнякам" 1 очко (79 в сумме), в то время как победа могла принести шесть (2+4 бонусных).

      Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Яблонцу" (0:1) и не смогло удержаться в топ-20. Теперь киевляне на 21-м месте (62).

      Читайте также: Кто вышел в плей-офф Лиги Европы и когда жеребьевка

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      Теги: Футбол Лига Европы Спорт Лига чемпионов Динамо Шахтер УЕФА
      Источник: 24 Канал
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