"Динамо" вылетело из топ-20 клубного рейтинга УЕФА, "Шахтер" сохранил позиции

Украинские клубы не смогли улучшить свои позиции в клубном рейтинге УЕФА после заключительных матчей групповых стадий Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Изменения в позициях наших клубов в таблице рейтинга по сравнению с прошлой еврокубковой неделей могли произойти разве что в худшую сторону. "Ворскла" и "Динамо" проиграли, а "Шахтер" из возможных семи очков набрал лишь одно.

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Донецкий "Шахтер" разыграл мировую с "Лионом" (1:1) в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов и не смог выйти в плей-офф. Ничья принесла "горнякам" 1 очко (79 в сумме), в то время как победа могла принести шесть (2+4 бонусных).

Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Яблонцу" (0:1) и не смогло удержаться в топ-20. Теперь киевляне на 21-м месте (62).

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