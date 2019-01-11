"Динамо" вышло из отпуска без Цыганкова и еще нескольких футболистов

Зимний отпуск киевского "Динамо" официально завершился 11 января.

Киевляне вышли из отпуска 11 января и первіе сборы состоялось в клинике "Борис" для прохождения медосмотра.

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Отметим, что процедуру прошли только 17 футболистов, не было замечено таких игроков как Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Денис Бойко, Никита Бурда, Артур Рудько и Артем Беседин. Ожидается, что вышеперечисленные футболисты присоединятся к команде 12 января.

Также в клинике был замечен и Богдан Михайличенко, который выступает за "Зарю" на правах аренды.

Тренерский штаб "Динамо" не обязывает футболистов приезжать в Киев ради визита к врачам: желающие смогут пройти медосмотр позже – между первыми и вторыми учебно-тренировочными сборами.

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