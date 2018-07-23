"Динамо" выставит Суперкубок на осмотр: где можно увидеть и сфотографироваться с трофеем

Киевское "Динамо" после получения Суперкубка Украины. Решило выставить трофей на всеобщее обозрение. Поэтому каждый желающий сможет его увидеть, потрогать и сделать памятное фото.

Как указано на сайте "Динамо", кубок будет выставлен в помещении официального Фан-магазина на НСК "Олимпийский" по адресу ул. Большая Васильковская 55.

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"Мы хотим, чтобы вы, наши дорогие болельщики, разделили радость от этой победы с нашим клубом, ведь, как говорили игроки после матча в Одессе, эта победа, как и все остальные, взята для болельщиков и посвящена им", – говорится в заявлении клуба.



В среду, 24 июля, с трофеем можно будет сфотографироваться с 13:00 до 20:00 часов. С 26 июля – с 10:00 до 20:00. Стоит отметить, что 25 июля "Динамо" будет проводить домашний матч в рамках первого тура УПЛ против полтавской "Ворсклы". Однако этот матч состоится при пустых трибунах, поэтому фотографирование с Кубком проводиться не будет.

Напомним, в субботу, 21 июля, "Динамо" в матче против "Шахтера" выиграло Суперкубок Украины.