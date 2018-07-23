19:01
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

"Динамо" выставит Суперкубок на осмотр: где можно увидеть и сфотографироваться с трофеем

14 Читати новину українською
Игроки "Динамо" и Суперкубок Украины
Игроки "Динамо" и Суперкубок Украины / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" после получения Суперкубка Украины. Решило выставить трофей на всеобщее обозрение. Поэтому каждый желающий сможет его увидеть, потрогать и сделать памятное фото.

Как указано на сайте "Динамо", кубок будет выставлен в помещении официального Фан-магазина на НСК "Олимпийский" по адресу ул. Большая Васильковская 55.

Читайте также: "Динамо" сыграет с "Славией" в квалификации Лиги чемпионов

"Мы хотим, чтобы вы, наши дорогие болельщики, разделили радость от этой победы с нашим клубом, ведь, как говорили игроки после матча в Одессе, эта победа, как и все остальные, взята для болельщиков и посвящена им", – говорится в заявлении клуба.

В среду, 24 июля, с трофеем можно будет сфотографироваться с 13:00 до 20:00 часов. С 26 июля – с 10:00 до 20:00. Стоит отметить, что 25 июля "Динамо" будет проводить домашний матч в рамках первого тура УПЛ против полтавской "Ворсклы". Однако этот матч состоится при пустых трибунах, поэтому фотографирование с Кубком проводиться не будет.

Напомним, в субботу, 21 июля, "Динамо" в матче против "Шахтера" выиграло Суперкубок Украины.

Теги: Динамо Новости спорта Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
На Ли выиграла Australian Open
 26 января 2014 , 04:15
Российская фигуристка может потерять "золото" Олимпиады из-за допинг-скандала
 31 декабря 2016 , 11:36
В Киеве порезали английских фанатов. ФОТО
 9 сентября 2013 , 09:38
Украинская "молодежка" начинает отбор на чемпионат Европы
 9 сентября 2013 , 10:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук