"Динамо" заинтересовалось забивным форвардом из хорватского клуба-аутсайдера

Киевское "Динамо" может приобрести аргентинского нападающего Рамона Миереса, который выступает на правах аренды за хорватский клуб "Истра".

21-летний игрок в этом сезоне за хорватский клуб уже забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах. Как пишет издание novilist.hr, Рамон является "кошмаром для соперников" и "зверем на поле". Однако они же отмечают, что игрок имеет довольно своенравный характер, что неоднократно создавало проблемы в клубе.

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При этом отмечается, что игрок выступает за "Истру" на правах аренды до лета 2019 года. Права же на него принадлежат аргентинскому клубу "Тигре". Трансфер игрока оценивается в 650 тысяч евро.

По поводу "Истры", то команда занимает девятое (предпоследнее) место в чемпионате Хорватии, за 18 матчей выиграв лишь четыре игры. Разница голов 20-35