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      "Динамо" заинтересовалось забивным форвардом из хорватского клуба-аутсайдера

      41 Читати новину українською
      Рамон Миерес
      Рамон Миерес / IstraSport

      Киевское "Динамо" может приобрести аргентинского нападающего Рамона Миереса, который выступает на правах аренды за хорватский клуб "Истра".

      21-летний игрок в этом сезоне за хорватский клуб уже забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах. Как пишет издание novilist.hr, Рамон является "кошмаром для соперников" и "зверем на поле". Однако они же отмечают, что игрок имеет довольно своенравный характер, что неоднократно создавало проблемы в клубе.

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      При этом отмечается, что игрок выступает за "Истру" на правах аренды до лета 2019 года. Права же на него принадлежат аргентинскому клубу "Тигре". Трансфер игрока оценивается в 650 тысяч евро.

      По поводу "Истры", то команда занимает девятое (предпоследнее) место в чемпионате Хорватии, за 18 матчей выиграв лишь четыре игры. Разница голов 20-35

       

      Теги: Спорт Трансферы Динамо
      Источник: 24 Канал
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