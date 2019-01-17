"Динамо" заключило новое соглашение с ключевым легионером

Вслед за покупкой испанского форварда Франа Соля киевское "Динамо" продлило контракт с ведущим игроком. Изъявил желание остаться в Киеве венгерский легионер Тамаш Кадар.

Тамаш Кадар продлил контракт со столичным клубом на четыре года, информирует сайт "Динамо".

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В соответствии с соглашением, Тамаш будет выступать за киевское "Динамо" до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Кадар стал игроком "бело-синих" в феврале 2017 года. За время, проведенное в клубе, на его счету 44 матча в чемпионате Украины, 6 игр в Кубке и Суперкубке и 23 поединка на арене. В текущем сезоне Кадар сыграл 14 матчей в чемпионате и 10 в еврокубках.

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