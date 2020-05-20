Дипломатический скандал: Болгария выступила против раздела Болградского района Одесской области

Болгарский парламент 20 мая призвал Украину не разделять Болградский район, что в Одесской области. Официальная София выступила категорически против отделения болгарского нацменьшинства, которое там компактно проживает.

Правительство Болгарии приняло декларацию. За соответствующее заявление проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, воздержались 19, сообщает пресс-центр болгарского парламента.

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Чем именно недовольны в Болгарии

Говорится о решении правительства Украины разделить Болградский район Одесской области на пять территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством . По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, оно насчитывает около 250 – 300 тысяч человек.

. По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, оно насчитывает около 250 – 300 тысяч человек. Болгарский парламент решительно не согласен с запланированными изменениями в пределах реформы децентрализации в Украине. Заявление было немедленно отправлено послу Украины в Болгарии.

Там призывают правительство Болгарии принять все меры, чтобы сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе Одесской области.

По мнению депутатов эту проблему следует решить с помощью двустороннего диалога между странами.

Также в заявлении говорится, что болгарские власти должны срочно организовать межправительственное совещание чтобы защитить права болгарского нацменьшинства в Украине.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский подписал обновление закона о местном самоуправлении. Среди прочего предложенные изменения позволят правительству вносить в парламент проекты о создании или ликвидации целых районов в пределах областей.

Что известно о реформе децентрализации в Украине?Она предусматривает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления. В то же время сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно денег, чтобы самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.



При создании ОТО несколько нарушаются границы административных районов, которые сейчас существуют. Поэтому возможность их просмотра является необходимостью для продолжения реформы.

Где расположен Болградский район: