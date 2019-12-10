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      Дипломатія щирості: чим вразив Зеленський

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      Головна зброя Зеленського – щирість / gettyimages.com

      Подивився прес-конференцію за результатами зустрічі нормандської четвірки в Парижі. Зраду точно скасовано.

      Президент Зеленський чітко задекларував у присутності Путіна, що Крим український. Чітко сформулював червоні лінії, які він не переходитиме. Навіть трохи потролив російських журналістів (відповісти яким Путіну, до речі, не дали). 

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      Цікаво, що на відміну від досвідчених ("матерых") політиків Путіна, Меркель та Макрона, стомлений Зеленський не просто виглядав – він був щирим. За цю щирість йому можна багато що пробачити: і недосвідченість, і брак послідовності, і строкатість оточення і навіть перехід на російську мову ...

      Щирість – найпотужніша зброя проти "фейкократії", якою Путін інфікує світ. Бо щирість – це справжність. А справжність – це єдине, чого – як чорт ладана – боїться наскрізь фейковий "русский мир".

      Цікаво: Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки

      На місці будь-якого росіянина я б мимоволі позаздрив українцям, щирість та енергія президента яких так яскраво контрастувала з суцільною силіконовістю Путіна. Я далекий від ідеалізації Зеленського, але сьогодні в ньому справді було найбільше життя з усієї четвірки. Життя, яке має мимоволі вабити забальзамованих пропагандою росіян. Як має вабити мешканців розкішних пильних палаців свіже весняне повітря.

      Відкритим залишається лише питання, чи вистачить у вітчизняних опонентів чинного Президента шляхетності визнати, що Зеленський відіграв сьогодні (як для першого разу) дуже добре? Для мене це буде маркером справжнього патріотизму. Бо Україна сьогодні однозначно виграла. Хоча б тому, що не програла, як їй пророкував багато хто.

      Автор: Геннадій Друзенко
      Джерело: Facebook 

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Владимир Путин Владимир Зеленский Война на Донбассе Нормандская встреча 2019
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