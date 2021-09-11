Злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. В то же время жилищный комплекс остается до сих пор не построенным в течение восьми лет.
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Правоохранители установили, что чиновник в 2012 – 2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Потерпевшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева,
– сообщили в полиции.
Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство. Средства, которые граждане передавали экс-директору компании по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались.
Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли:
- боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию;
- компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.
Директор стройкомпании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева / Фото Нацполиции