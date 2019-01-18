Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга

Недавно ГП "Арена Львов" объявила тендер на замену газона, который после открытия стадиона еще ни разу не перестилали. И. о. директора "Арена Львов" Юрий Майборода рассказал о том, каким будет новое покрытие, почему его меняют именно сейчас, сколько средств выделяют из бюджета на содержание арены, удалось ли уменьшить долги стадиона и каким был доход в 2018 году.

– В конце 2017 года начала работать комиссия по проблемам "Арены Львов". Какие результаты?

– Она периодически заседает, обсуждает проблемы, предлагает решения. Если говорить откровенно, то я обращаю внимание на решения комиссии, ориентируюсь на них. Но больше думаю, как практически что-то улучшить исходя из ситуации, которая есть сегодня. Я бы даже говорил не столько о работе комиссии, а о прагматичных вещах, которые касаются "Арены Львов". Есть две составляющие в моем виденье ситуации. Первая – это стратегическая перспектива, вторая – ближайшие планы, которые нужно сейчас воплотить в жизнь. Сначала я все свел к стратегической перспективе. Она заключалась и заключается в том, что нужно принять постановление Кабинета Министров о внесении изменений в проект строительства. К этому я привязывал все остальное. Но перестал делать, потому что ее принять очень сложно (с практической точки зрения).

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Почему нужно внести изменения в проект строительства? Стадион стоимостью почти 3 миллиарда гривен введен в эксплуатацию примерно где-то на треть. Условно назвали первой очередью то, что можно было ввести в эксплуатацию, а остальное не завершено, не доработано, частично оплачено. Все это вторая очередь. И она тяготит весь проект настолько, что ввести стадион в эксплуатацию нереально. Поэтому нужно внести изменения, отбросить все то, что тяготит проект и без чего можно обойтись, и тогда можно дальше двигаться, уверенно глядя в будущее.

Для этого нужно сделать аудит и строительную экспертизу. Но тут встает политический вопрос. Если все это делать, то "вылезет" наверх много разных "нехороших" вещей и компетентные органы будут открывать уголовные дела. И будет много последствий. Поэтому с практической точки зрения мало шансов, что такое постановление примут.

Если на этом зацикливаться, то нет смысла работать предприятию, потому что не видно перспективы. Арена уже построена, она хорошего европейского уровня. Грех бы был всему этому хозяйству продолжать разрушаться, и ждать когда все рухнет. Есть много составляющих, угрожающих стадиону. Мы решили приложить максимум усилий, чтобы в данной ситуации стадион спасать и исправлять ситуацию. Коллектив, который работает, где-то поверил в меня, понадеялся. Поэтому "впрягся" насколько могу.

Уже есть положительные вещи. В чем они выражаются? Практически уже почти решено финансирование проекта замены газона. Это сложный и очень важный вопрос. Цена – 7 миллионов гривен. Так было задекларировано во время оглашения тендера. На самом деле нужно 8,5 миллиона. Но 7 миллионов предусмотрено в бюджете министерства, и они должны быть выделены. Тендер уже объявили на капитальный ремонт. Если все будет происходить так, как планируем, и не будет форс-мажорных вопросов, то с 1 марта начнем работу по замене газона. 10 марта эти работы должны быть закончены, в идеале. Также нам удалось провести определенные работы по оптимизации энергозатрат. Вложили средства и имеем следующую ситуацию: если в прошлом году в зимний период "Арена Львов" потребляла 8 000 киловатт в сутки, то сейчас примерно 4 000. Мы вдвое уменьшили потребление энергии, а это все деньги, и большие.

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Еще есть ряд вещей, которые на первый взгляд не столь важны. Мы изготавливаем рассекатели для турникетов. Когда люди заходят на стадион, они помогают избежать скопления. Если проходят матчи еврокубков или концерты уровня "Океана Эльзы", когда большая масса народа, нужно, чтобы они были, потому что это безопасность людей. Те рассекатели, которые ставили к Евро-2012, в результате судебных процессов их у нас должны забрать. Фактически их уже у нас нет. Изготавливаем свои, и они даже лучше чем те, что были. Есть еще другие судебные решения, которые являются следствием различных рейдерских проявлений. В частности, кухонного оборудования. Мы стараемся не допустить потери государственного имущества. Действуем в рамках законодательства.

Думаю, в течение этого года нам удастся выровнять финансовую ситуацию. Здесь надо сказать спасибо Министерству молодежи и спорта, которое поняло экономическую ситуацию, в которой оказалась "Арена Львов", и в конце года нам было выделено 2,5 миллиона гривен на погашение долгов за потребление тепла в предыдущие периоды. Это тоже очень важно и улучшило ситуацию.

Вопрос стратегический – внесение изменений в постановление – остается актуальным, и это, в конце концов, надо будет сделать. В принципе, министр понимает потребность такого постановления. Но его должен принять Кабинет Министров.

– В прошлом году министр финансов Данилюк категорически отказывался выделять средства на стадион. Были ли выделены средства после его отставки? С какой статьи министерство выделило средства в конце года?

– Еще когда я работал на должности начальника управления спорта Львовской облгосадминистрации, предложил министерству внести "Арену Львов" в перечень баз Олимпийской подготовки. Это предложение было принято. Это дало возможность министерству оказывать поддержку стадиона.

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– О какой сумме идет речь?

– Примерно 300 тысяч гривен, в некоторые месяцы эта сумма была на уровне 320-330 тысяч. На этот год предусмотрено 4,8 миллиона. Это существенная поддержка. Произошло перераспределение неиспользованных средств, было направление, где была экономия в министерстве. По согласованию с министерством финансов нам перечислили 2,5 миллиона.

– Больше средств не поступало?

– Только те 300-320 тысяч в месяц, о которых говорил. Они шли на энергоносители. Еще у нас была возможность купить тренажеры. То, что можно было нам по статусу базы олимпийской подготовки. У нас, как для базы, предусмотрено, что может быть футбол, тяжелая атлетика и стрельба из лука. Мы можем проводить и организовывать соревнования по стрельбе из лука, и сами стрелки этого хотят. Была возможность приобрести для них щиты – это расходный материал, в котором они постоянно нуждаются. Было предусмотрено около 620-630 тысяч на тренажеры, и столько же на щиты. Но не удалось, потому что не успели провести тендерные процедуры.

– Сколько предусмотрено на 2019 год?

– 4,8 миллиона, о которых уже говорил. Все остальное мы должны заработать сами.

– 7 миллионов на новый газон – где они прописаны?

– Министерству удалось предусмотреть эти средства в бюджете. Поэтому есть уверенность, что мы их получим.

– Откуда такие надежды?

– Есть поддержка от министра Игоря Жданова. Также президент ФФУ Андрей Павелко заинтересован, чтобы мы сделали новый газон. Потому что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко настаивает, чтобы первая домашняя игра отбора на Евро 2020, 7 июня, состоялась во Львове. Хотя все равно будут риски, потому что может сразу не прижиться газон. Надо не меньше месяца, чтобы он прижился, и тогда смотреть.

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– За последние год прозвучали две разные суммы долга "Арены Львов". О 707 миллионах говорил заместитель главы Львовского областного совета Владимир Гирняк. Сумму 417 миллионов назвал министр Игорь Жданов. Какова на самом деле сумма долга?

– Это виртуальные долги. Они формально есть, фактически их нет у ГП "Арена Львов". Нам их передали. Фактическим заказчиком строительства было ГП "Захидинфрапроект". При сдаче первой очереди передал долг "Арене Львов". Поэтому они числятся за нами, но не являются нашими. Сейчас эта сумма составляет 714,305 миллионов. На эту сумму начисляют пеню и мы платим эти деньги, они небольшие. Я жду решения, когда этот долг с нас спишут, потому что мы не создавали его.

– По второй очереди это тоже виртуальные цифры?

– Первая очередь обошлась в 1,148 миллиарда гривен, а вторая очередь – 1,85 миллиарда гривен. 334 миллиона второй очереди недофинансированы. Поэтому и нужно сделать аудит, чтобы установить, что сделано, а что нет. Нужно проверить количество и качество выполненных работ. Стоимость на сегодняшний день (все суммы, которые называются по стоимости строительства "Арены Львов", отвечают курсу доллара в 2012 году – Спорт24.), и чего не доделали. Когда я только начинал работать, то узнал, что аудит будет стоить примерно 2 миллиона гривен. Кажется, на фоне этих сумм на миллиарды это небольшие средства, и министерство могло бы их найти. Но все уперлось в политику.

– Решается ли проблема собственной подстанции?

– Я предлагал облэнерго, чтобы они взяли ее на свой баланс и использовали. Но руководитель сказал, что там такие долги, и им это не интересно. Наверное им интересно, но ситуация не позволяет. Это продолжение проблемы, о которой уже говорили. Эта подстанция обладает мощностью 20 Мегаватт и способна обеспечить два Сихова (спальный район Львова где проживает более 200 тысяч людей. – Спорт24). Она не введена в эксплуатацию и не принадлежит нам, поэтому и не можем ею распоряжаться самостоятельно.

– Сколько доходов и расходов было у ГП "Арена Львов" в 2018 году?

– Сейчас идут финальные подсчеты, готовят отчет за год. Без амортизации (это 26% от основных фондов) около 20 миллионов гривен расходов и 20,5 миллиона гривен дохода (точно не меньше). Даже есть маленький плюс.

– В одном из своих интервью Вы сказали, что стоимость обслуживания поля составляет 50 тысяч гривен в сутки…

– Это что-то перепутали журналисты. Сейчас нагрев поля в плохую погоду, когда мороз и снег, обходится в 30 тысяч гривен. 50-60 тысяч – это может быть стадион "Украина". У них электроподогрев, а у нас специальная жидкость. Ее главное разогнать, а дальше только поддерживать, что значительно дешевле. У нас лучшая система подогрева. Когда начинали делать стадион, то тоже думали об использовании электричества, но это очень дорого.

– Почему решили постелить искусственный газон?

– Многие СМИ так пишут, но это не искусственный газон, а гибридный. Это искусственная основа из искусственных и натуральных нитей. Его устилают, засыпают специальной почвой и сеют траву. Натуральная нитка сгниет и трава, которая вырастет, переплетется с искусственной и будет служить дольше, меньше портиться и станет более устойчивой. Уход за травой, стрижка газона – все остается так же, как и было. Просто теперь еще будет искусственная основа на 3,5 см. Это новейшая технология, которую будут использовать на стадионах во время Чемпионата мира в Катаре. В Украине такое поле сделал "Шахтер" на базе в Святошино. Есть подобная технология с искусственной нитью, когда прошивают газон, используется уже не первый год, но она втрое дороже и менее эффективна.

– Стоимость обслуживания газона уменьшится?

– Не намного дешевле, потому что содержится так же, как и полностью натуральное поле. Эта технология сделает газон более качественным и более устойчивым, что позволит проводить вдвое больше игр, чем было раньше. Таким образом могут базироваться две команды.

– С клубами говорили об установке нового газона?

– Наш агроном, Виктор Книшук, очень грамотный, который заботится и переживает о газоне, советуется постоянно с работниками "Шахтера" в силу того, что они уже построили такое поле. А чтобы советовались, делать ли это, то сомнений не возникало, что это надо делать.

– Это уже третий тендер. Почему предыдущие не состоялись?

– Трудно сказать, меня не было тогда. Сейчас есть понимание и поддержка от министерства. Когда я им задекларировал проблемы, с которыми столкнулся, то были моменты, о которых они не знали. Такие грубые вещи, как долг 2,5 миллиона гривен за тепло. Для министерства это было открытие.

– Газон будет не раньше 10 марта. А ФК "Львов" нужно сыграть матч уже в феврале. Вы с ним уже говорили об этой ситуации?

– Ни с кем из клубов еще не говорил. Ко мне тоже никто не обращался. Даже если бы обращались, то я всегда выстраиваю работу в зависимости от приоритетов. Сейчас приоритет – это заменить газон и обеспечить возможность сборной сыграть на нем. Это самая главная задача и от нее отталкиваемся. Те обязанности, которые у нас есть по контрактам, мы выполняем, здесь контрактов нет.

– С ФК "Львов" есть договор?

– У нас нет с ними постоянного договора. Договариваемся по каждому матчу отдельно.

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– За время вашего руководства были разговоры с ФК "Карпаты" об аренде стадиона?

– Не было. Но исходя из практических соображений, и "Карпатам", и ФК "Львов" нужно совсем мало усилий, чтобы сесть и договориться вместе использовать стадион, как место домашних матчей. Экономические выгоды лежат на поверхности. Если они договорятся, то выгодно будет всем. Они смогут в холодный период года, когда "Карпатам" нужно тратить 50-60 тысяч гривен в день за подогрев, а здесь – максимум 20-30 и еще и делить на половину.

– Какой будет стоимость аренды стадиона в 2019 году за один матч?

– Мне рассказывают, что стоимость одной игры была 250 тысяч гривен, но я принял стадион со стоимостью 180 тысяч гривен. Соответственно, в 2018 году не было оснований поднять стоимость, потому что уже были договоренности. В 2019 году мы будем вынуждены поднять стоимость. Сумма в 180 тысяч гривен является экономически необоснованной. Как на это будут реагировать клубы? Будем находить консенсус, нам надо выживать. Также мы берем 25% от суммы проданных билетов. Будем предлагать и отстаивать планку в 250 тысяч гривен за матч. Что касается матчей европейских, то от 450 тысяч. Меньше не будем опускаться.

– Сколько доходов приносят ГП нефутбольные события?

– Если бы не замена газона и игра сборной Украины, то 6 июня у нас планировался концерт Стинга. Он будет в Польше и планировал приехать во Львов. Я вынужден был отказать. Но идея не похоронена. Мы могли получить доход около 1,5-2 миллиона гривен. За мероприятие с Ником Вуйчичем мы получили около 200 тысяч. В прошлом году за один концерт зарабатывали 200-250 тысяч гривен. На 2019 год планируем так: если стадион будет задействован наполовину (половина чаши), то 400-500 тысяч гривен; если весь стадион (полная чаша), то 1 миллион. Нам надо развиваться, а не только выживать.

– Львовский областной совет не поддержал обращение относительно передачи стадиона на баланс области. Ведутся ли переговоры дальше?

– Я не принимал участия в предыдущих переговорах и не принимаю сейчас. Но моим мнением интересуются и в области и в министерстве. Мое мнение было и остается однозначным. Пока не будет проведен аудит, я не вижу смысла ни области, ни городу, ни частному инвестору брать стадион в таком состоянии, когда многое не решено. Есть большой шлейф долгов, поэтому кому-то брать арену неразумно. А вот когда избавится от долгов, то предприятие будет интересно всем. И за него будут бороться. Сейчас надо благодарить государство за то, что оно это все удерживает и помогает держаться на плаву.

– Журналист ТК "Футбол" причиной переноса матча из "Арены Львов" на НСК "Олимпийский" называл отсутствие Goal-Line Technology на стадионе…

– Это неправда. Такая система была установлена. Не знаю, для чего это запустили. Система есть! За полтора месяца до игры были сняты камеры для профилактики, но их установить – это максимум день.

Общался Станислав Безушко