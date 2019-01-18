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      Директор "Арены Львов" опроверг информацию о причине переноса топ-матча "Шахтера" в ЛЧ

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      "Шахтёр" мог сыграть против "Лиона" на "Арене Львов"
      "Шахтёр" мог сыграть против "Лиона" на "Арене Львов" / Арена Львов

      12 декабря 2018 года "Шахтёр" в Киеве на НСК "Олимпийский" сыграл ключевой матч Лиги чемпионов – против французского "Лиона". Однако эта игра могла состояться во Львове.

      Донецкий "Шахтёр" свои домашние матчи играет в Харькове на стадионе "Металлист". В Лиге чемпионов запасным стадионом "горняков" значилась именно "Арена Львов". Поэтому перенесенный из-за введения военного положения матч "Шахтёр" должен был сыграть именно на запасном стадионе во Львове. Но игра состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский". "Шахтёр" сыграл вничью и вылетел в Лигу Европы.

      Читайте также: В "Шахтёре" готовятся к смене тренера: названа кандидатура на замену Фонсеке

      Тогда решение о переносе матча в Киев объясняли тем, что на "Арене Львов" нет системы Goal-Line Technology, которая фиксирует взятие ворот. И. о. директора стадиона Юрий Майборода в интервью 24 каналу опроверг информацию об отсутствии этой системы

      "Это не правда. Такая система была установлена. Не знаю для чего это запустили. Система есть. За полтора месяца до игры были сняты камеры для профилактики, но их установить – это максимум день", – заявил Юрий Майборода.

      Большое интервью с руководителем "Арены Львов" о проблемах стадиона, их долгах и проведении матчей в 2019 году – вскоре на сайте 24 канала.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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