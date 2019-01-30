Директор "Арены Львов" прокомментировал перенос игры сборной Украины из-за концерта Винника

7 июня сборной Украины по футболу предстоит сыграть первый домашний матч в отборе Евро-2020. По предварительным планам, игра должна состояться на "Арене Львов". Нона её пути может встать концерт Олега Винника.

И.о. директора "Арены Львов" Юрий Майборода в комментарии сайту 24 канал опроверг информацию о возможности переноса матча сборной Украины из-за концерта Олега Винника. По его словам, уже объявлен тендер на замену газона на стадионе. Поэтому он не видит причин, почему бы матч сборной Украины против Сербии 7 июня следовало бы перенести в другой город.

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Напомним, что по словам комментатора Игоря Цыганыка, руководство "Арены Львов" может отказаться от матча сборной, потому что там может состояться концерт Олега Винника. При этом концерт запланирован на 1 июня, в то время как матч – 7 июня. Еще одна причина, почему матч могут перенести из Львова – состояние газона.

"Никто не готов взять на себя ответственность, что газон на стадионе будет готов, чтобы принять матч такого уровня. Никто не гарантирует, что успеют поменять этот газон", – заявил Игорь Цыганик.

При этом следует отметить, что в Федерации футбола Украины пока не объявили, где именно сборная Украины сыграет домашние матчи против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня. По словам Игоря Цыганыка, штаб сборной хочет, чтобы эти два матча состоялись во Львове. Если же не удастся, тогда первый матч примет Харьков, а второй сыграют в Днепре. В то время в полтавской "Ворскле" заявили, что к ним обратились представители ФФУ с вопросом о проведении матча против сборной Люксембурга именно в Полтаве.

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Стоит отметить, что концерты, в том числе с участием Олега Винника, не первый раз препятствуют футбольным матчам. 29 июля 2018 года был запланирован матч одесского "Черноморца" против львовских "Карпат" на стадионе "Черноморец" в Одессе. Однако из-за того, что за день до этого на этом же стадионе был запланирован концерт Олега Винника, матч перенесли во Львов. История несколько повторилась 18 августа. В этот день ФК "Львов" принимал донецкий "Шахтёр". "Горожане" свои домашние матчи проводят на "Арене Львов". Но матч с "горняками" сыграли на стадионе "Украина". Ведь в тот же день на "Арене Львов" отбыл концерт "Украинская песня".

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