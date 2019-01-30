15:08
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Директор "Арены Львов" прокомментировал перенос игры сборной Украины из-за концерта Винника

      38 Читати новину українською
      "Арена Львов" готова принять матч сборной Украины
      "Арена Львов" готова принять матч сборной Украины / prolviv.com

      7 июня сборной Украины по футболу предстоит сыграть первый домашний матч в отборе Евро-2020. По предварительным планам, игра должна состояться на "Арене Львов". Нона её пути может встать концерт Олега Винника.

      И.о. директора "Арены Львов" Юрий Майборода в комментарии сайту 24 канал опроверг информацию о возможности переноса матча сборной Украины из-за концерта Олега Винника. По его словам, уже объявлен тендер на замену газона на стадионе. Поэтому он не видит причин, почему бы матч сборной Украины против Сербии 7 июня следовало бы перенести в другой город.

      Читайте также: Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга

      Напомним, что по словам комментатора Игоря Цыганыка, руководство "Арены Львов" может отказаться от матча сборной, потому что там может состояться концерт Олега Винника. При этом концерт запланирован на 1 июня, в то время как матч – 7 июня. Еще одна причина, почему матч могут перенести из Львова – состояние газона.

      "Никто не готов взять на себя ответственность, что газон на стадионе будет готов, чтобы принять матч такого уровня. Никто не гарантирует, что успеют поменять этот газон", – заявил Игорь Цыганик.

      При этом следует отметить, что в Федерации футбола Украины пока не объявили, где именно сборная Украины сыграет домашние матчи против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня. По словам Игоря Цыганыка, штаб сборной хочет, чтобы эти два матча состоялись во Львове. Если же не удастся, тогда первый матч примет Харьков, а второй сыграют в Днепре. В то время в полтавской "Ворскле" заявили, что к ним обратились представители ФФУ с вопросом о проведении матча против сборной Люксембурга именно в Полтаве.

      Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро–2020

      Стоит отметить, что концерты, в том числе с участием Олега Винника, не первый раз препятствуют футбольным матчам. 29 июля 2018 года был запланирован матч одесского "Черноморца" против львовских "Карпат" на стадионе "Черноморец" в Одессе. Однако из-за того, что за день до этого на этом же стадионе был запланирован концерт Олега Винника, матч перенесли во Львов. История несколько повторилась 18 августа. В этот день ФК "Львов" принимал донецкий "Шахтёр". "Горожане" свои домашние матчи проводят на "Арене Львов". Но матч с "горняками" сыграли на стадионе "Украина". Ведь в тот же день на "Арене Львов" отбыл концерт "Украинская песня".

      Подписывайся на наш Twitter и Telegram

      Теги: Новости Львова Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сегодня , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 49
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сегодня , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 147
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 219
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4668
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2706
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Зинченко находится в шаге от исторического достижения среди легенд украинского футбола
       26 января , 18:15
      Зинченко признался, за какой клуб всегда мечтал сыграть
       7 января , 14:08
      ФФУ может снять с "Говерлы" три очка
       21 ноября 2014 , 17:02
      "Шахтер" в нервном поединке одолел запорожский "Металлург" во Львове
       28 августа 2015 , 20:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук