Директор "Арены Львов" сообщил плохие новости перед матчем сборной Украины

Директор стадиона "Арена Львов" Юрий Майборода рассказал о подготовке газона к матчу Лиги наций Украина – Словакия.

В эфире телеканала "Футбол 1" Майборода предупредил, что игра второго тура Лиги наций пройдет на газоне не лучшего качества.

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"Поле не в лучшем состоянии, ведь эксплуатируется уже седьмой год. Каждые пять лет, как минимум, его нужно менять.Однако, наши агрономы делают все возможное, чтобы здесь можно было показывать качественный футбол", – сказал директор "Арены Львов".

Отметим, что матч Лиги наций Украина – Словакия состоится в воскресенье, 9 сентября, на "Арене Львов". Начало – в 16:00.

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