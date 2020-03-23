Директор компании "Юрия-Фарм" извинился и признал, что их препарат не лечит коронавирус Covid-20

Недавно на одном из телеканалов можно было увидеть рекламный ролик антисептического лекарственного препарата "Декасан".

Он вызвал бурную реакцию, поскольку сообщалось, что препарат способен лечить острую респираторную болезнь COVID-19. В то время, из других источников общество информируют о том, что поиски лекарства еще продолжаются и пока они на стадии разработки и тестирования.

"Как генеральный директор компании "Юрия-Фарм", я беру на себя всю ответственность и искренне прошу прощения за некорректно сформулированный текст рекламного ролика, который был воспринят многими телезрителями как реклама препарата, который способен лечить острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавируса SARS -CoV-2. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день поиск лекарств против болезни COVID-19 продолжается. Поэтому, с целью предотвращения дальнейшего распространения некорректной информации, официально сообщаем, что препарат "Декасан" не является лекарством от COVID-19", –говорится в заявлении генерального директора Дмитрия Деркача.

По его словам, препарат "Декасан" – это исключительно антисептическый, дезинфицирующий лекарственный препарат, который в данном случае может применяться только как средство профилактики.

На фоне общей растерянности и отчаяния людей от того, что лекарства против коронавируса не существует, донесение информации о препаратах, которые по крайней мере могут помочь не заболеть, казалось нам особенно актуальным и важным. Это было главной мотивацией нашей рекламной кампании и, как мы уже сейчас понимаем, нашей главной ошибкой,

–говорится в заявлении Деркача.

На сегодняшний день рекламная кампания препарата "Декасан" прекращен. Вся прибыль, которую компания получила от продаж препарата, обещают в десятикратном размере зачислять в специальный фонд гуманитарной помощи. На сегодня сумма указанного фонда составляет более 10 миллионов гривен.