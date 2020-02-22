Директор Ryanair попал в скандал: он хочет усилить проверку мусульман в аэропортах

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири попал под шквал критики из-за предложение ввести дополнительный контроль для мусульманских мужчин в аэропортах. В Великобритании бурно отреагировали на скандальное заявление.

Руководитель ирландского бюджетного перевозчика заявил, что семьи с маленькими детьми не должны подвергаться проверкам Службы безопасности аэропорта, так как вероятность того, что они будут смертниками, "нулевая". Об этом сообщает AP.

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Однако, по его словам, террористы "в основном будут мужчинами исламского вероисповедания".

Тридцать лет назад это были ирландцы. Если угроза исходит оттуда, следует с ней разобраться,

– сказал он.

Мусульманский совет Британии назвала комментарии "расистскими и дискриминационными". "Tell Mama", благотворительная организация, которая отслеживает случаи ненависти к мусульманам, заметила, что "легкомысленные" комментарии О'Лири могут навредить бизнесу Ryanair.

Депутат от Лейбористской партии Халид Махмуд назвал комментарии О'Лири "очень тупыми и такими, что фактически поощряют расизм".

Что известно о Ryanair?

Авиакомпания Ryanair является крупнейшим лоукостером в Европе. Обладая парком из 275 самолетов Boeing 737-800 Next Generation, Ryanair перевезла в 2011 году более 76 миллионов пассажиров. Авиакомпания выполняет более 1400 рейсов в день со 44 своих баз.



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