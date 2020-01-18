Директора авиазавода в Киеве Попова уволили после фото в военной форме России

Директора 410-го авиазавода Укроборонпрома в Киеве Алексея Попова уволили после того, как в сети появилось его фото в российской военной форме. Из-за скандала Попов лишился работы всего через 6 дней после назначения на должность.

Фотография с Поповым в российской военной форме была сделана в 2015 году на авиационной выставке МАКС-2015 в Московской области, сообщил в фейсбуке украинский журналист Юрий Бутусов.

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"Фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны – это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведет войну против российской агрессии, и потерял тысячи жизней своих защитников", – отметил журналист.

Заметим, что Алексей Попов – сын владельца Харьковского машиностроительного завода ФЭД Виктора Попова.

"Виктор Попов – настоящий новатор, думаю, уникальный и успешный менеджер в нашей авиационной промышленности. Его сын Алексей – также инженер с хорошим образованием, и его назначение в январе на 410-й завод директором я воспринял как положительный сигнал", – написал Бутусов.

Он также порекомендовал Алексею Попову прокомментировать ситуацию, "потому что пройдут десятки лет, а человек в форме оккупанта никогда не будет считаться другом Украины и не заслужит уважения".

Человек носит военную форму той страны, которую считает своей родиной. Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа,

– отметил журналист.