15:52
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Директора харьковского детдома допросили из-за скандала с фильмом "ДАУ"

      - Читати новину українською
      Скандал с фильмом ДАУ: директора харьковского приюта допросили
      Директрису приюта, из которого брали детей на съемки "ДАУ", допросили / Кадр из фильма

      В Харькове допросили директора областного дома ребенка №3. Его воспитанников 10 лет назад задействовали в съемках фильма Ильи Хржановского "ДАУ".

      Из-за скандальной ленты харьковские прокуроры зарегистрировали уголовное производство – за пытки, пропаганду культа насилия, а также нарушения прав и свобод детей. Именно в рамках этого производства и осуществляли допрос директора детдома, передает Укринформ.

      К теме Илья Хржановский впервые прокомментировал издевательства над младенцами-сиротами в фильме "ДАУ"

      Директора дома ребенка №3 уже допросили. Есть понимание того, что действительно дети из учреждения были задействованы в съемках. И сейчас решается вопрос о доступе к документации дома ребенка и других процессуальных действиях по делу,
      – рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

      Что именно рассказала чиновница, в прокуратуре не разглашают.

      Это интересно! В областной дом ребенка №3 в Харькове в основном попадают дети с различными нарушениями развития, в том числе и с синдромом Дауна. В частности, малыша с таким заболеванием брали для съемок.

      Разрешение на использование нескольких детей в фильме давал в свое время департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

      В самом заведении в прошлом году была проверка, во время которой выявили многочисленные нарушения: грязь, заброшенность, отсутствие полотенец и наличие просроченных лекарств. Тогда в ОГА заговорили даже о возможном увольнении 74-летней руководительницы, которая уже много лет возглавляет дом ребенка, но до того не дошло.

      Областной детский дом №3 в Харькове: карта

      Скандал с лентой "ДАУ. Дегенерация" Хржановского: главное

      • "ДАУ" – фильм российского режиссера Ильи Хржановского, который рассказывает о жизни знаменитого советского физика и нобелевского лауреата Льва Ландау.
      • Определенные сцены из фильма снимали в Харькове – в том числе и с участием детей, которых брали из местного приюта.
      • Психологи и детский омбудсмен Николай Кулеба убеждены, что фильм содержит явные признаки издевательств над младенцами.
      • Представители компании, которая делала фильм, считают, что никоим образом на детей не влияли: мол, только во время монтажа кадрам добавили максимально усиленную звуковую фонограмму, чтобы углубить восприятие.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Дети и несовершеннолетние Скандал Кино
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      сегодня , 15:20 Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      Блог Медіа
      Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      сегодня , 13:30 Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      Олена Трибушна