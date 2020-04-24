Директора харьковского детдома допросили из-за скандала с фильмом "ДАУ"

В Харькове допросили директора областного дома ребенка №3. Его воспитанников 10 лет назад задействовали в съемках фильма Ильи Хржановского "ДАУ".

Из-за скандальной ленты харьковские прокуроры зарегистрировали уголовное производство – за пытки, пропаганду культа насилия, а также нарушения прав и свобод детей. Именно в рамках этого производства и осуществляли допрос директора детдома, передает Укринформ.

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Директора дома ребенка №3 уже допросили. Есть понимание того, что действительно дети из учреждения были задействованы в съемках. И сейчас решается вопрос о доступе к документации дома ребенка и других процессуальных действиях по делу,

– рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Что именно рассказала чиновница, в прокуратуре не разглашают.

Это интересно! В областной дом ребенка №3 в Харькове в основном попадают дети с различными нарушениями развития, в том числе и с синдромом Дауна. В частности, малыша с таким заболеванием брали для съемок.



Разрешение на использование нескольких детей в фильме давал в свое время департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

В самом заведении в прошлом году была проверка, во время которой выявили многочисленные нарушения: грязь, заброшенность, отсутствие полотенец и наличие просроченных лекарств. Тогда в ОГА заговорили даже о возможном увольнении 74-летней руководительницы, которая уже много лет возглавляет дом ребенка, но до того не дошло.

Областной детский дом №3 в Харькове: карта

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