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      Директора свалки подо Львовом обвинили в вымогательстве взятки в несколько миллионов гривен

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      СБУ поймала на взятке директора Грибовицкой свалки
      СБУ поймала на взятке директора Грибовицкой свалки / Пресс-центр СБУ

      СБУ поймала на взятке директора ЛКП "Збиранка" (Грибовицкая свалка) Виталия Пугача. Подозревают, что он организовал механизм фиктивной поставки извести для работы станции очистки фильтров Грибовицкой свалки.

      По данным спецслужбы, директор "Збиранки" требовал 4 миллиона 700 тысяч гривен от местного предпринимателя. За эти деньги Пугач обещал признать предпринимателя победителем открытых торгов и подписать с ним соглашение на поставку извести. А еще планировали сфальсифицировать бухгалтерские документы за якобы поставленную продукцию.

      Читайте также: На Житомирщине задержали сельского голову на взятке в почти миллион гривен

      Смотрите видео задержания директора "Збиранки":

      Злоумышленник планировал использовать только треть от извести необходимой для работы станции очистки фильтров, говорят в СБУ. А еще директор "Збиранки" планировал получить взятку в размере 65% от суммы перечисленных денег за фактически непоставленную известь. Кроме того, злоумышленник хотел получить "откат" с каждого поставленного килограмма извести.

      Директора "Збиранки" поймали на рабочем месте во время того, как он получал часть взятки – свыше 400 тысяч гривен.

      Полиция открыла дело, а Пугач задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему должны объявить подозрение и избрать меру пресечения.

      Грибовицьке сміттєзвалище директор хабар корупція СБУ
      Взятка, с которой поймали Пугача

      Что известно о Виталии Пугаче? Он стал директором "Збиранки" в 2017 году. Это произошло после того, как предыдущие руководители предприятия вместе с Богданом Горбалем оказались под следствием после Грибовицкой трагедии (пожара и обвала мусора на свалке, в результате чего погибли люди).

      Пугача задержали во время получения взятки от предпринимателя, который в феврале 2019 года выиграл тендер на поставку извести для "Збиранки". В системе Prozorro действительно есть тендер, который "Збиранка" провела в феврале на закупку извести. Стоимость тендера – 9 миллионов 500 тысяч гривен. Тогда победило предприятие "Гал Партс", директором которого является Руслан Дриль.

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      Теги: Новости Украины Расследования СБУ Новости Львова Взятка Коррупция
      Источник: 24 канал
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