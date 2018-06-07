Директору "Львовтеплоэнерго" сообщили подозрение в совершении преступления: известна суть

Депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Степану Пакижу объявили о подозрении в совершении преступления из-за его халатности по исполнению своих служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"6 июня прокурор Львовской области Юрий Квяткивский сообщил о подозрении депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины", – говорится в сообщении ГПУ.

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Пакиж обязан был руководить предприятием "Львовтеплоэнерго" и нести полную ответственность за состояние его деятельности. Однако, как установило досудебное расследование, вопреки требованиям регуляторных актов в сфере энергетики, не имея законного права подписывать договоры на поставку возглавляемого предприятия 12 миллионов 510 тысяч кубических метров природного газа, Пакиж все же заключил договор.

Кроме этого, руководитель "Львовтеплоэнерго" перечислил фирме-поставщику 3 миллиона 281 тысячу гривен в то время, когда газ не был доставлен на предприятие.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Пакижу грозит до 5 лет лишения свободы, а также 3 года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сам Пакиж сейчас находится в отпуске. Его заместитель по экономическим вопросам Богдан Каминский заявил, что все действия предприятия были исключительно в рамках действующего законодательства.

Речь идет о выделении газа для ЛГКП "Львовтеплоэнерго" в 2014 году. Тогда наше теплоснабжающее предприятие, имея официальное подтверждение о выделенных лимитах газа, в частности от газоснабжающей организации, перечислили им деньги за газ. Однако, в конце месяца газопоставщик сообщил, что газа не будет. Мы попросили о возврате средств, однако нам объяснили, что и средства не могут вернуть. По этому поводу мы обратились в суд. Суд вынес решение в нашу пользу и передал дело исполнительной службе на взыскание средств. Однако исполнительная служба не стянула этих средств, поэтому мы по этому поводу обратились во все правоохранительные органы, в частности, в прокуратуру,

– отметил Каминский.