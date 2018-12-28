"Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ

На черговій проповіді в однієї з церков РПЦ, не казатиму в якому місті, просто під час слів попа про "служителів диявола з Києва" та про "військових ЗСУ, які вбивають мирне населення" одна із вірянок заявила, що треба молитися про здоров'я захисників України та про визволення Донбасу.

Сказати, що "гундяєвець" зніяковів, як і численні свідки цієї події, не сказати нічого. Але жінку, яка наважилася висловитись, підтримали інші присутні у церкві. Мовляв, при Україні жилося набагато краще, війну почали не політики з Києва, а російські солдати, яких кожен із жителів Донеччини бачив на власні очі.

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Поведінка попа-ФСБшника при такому бунті була дуже яскравою: він хрестився, казав про те, що у його приході "завелися бєси та вірян заразили бандеріщиною". Втім, потрібні слова він знайшов швидко та наказав всім мовчати про інцидент, адже "за такі слова можуть посадити всіх". Страх попа можна зрозуміти, оскільки він чотири роки за наказом кураторів промивав мізки людям і робив це, треба зазначити, з успіхом. За подібний провал його можуть покарати щонайменше звільненням із лав спецслужби. Покарати окупанти можуть і жінку, яка прозріла та наважилася сказати правду, а також тих, хто її привселюдно підтримав... То ж не казатиму, де це сталося.

Але справа в тому, що про потребу у встановленні чинної влади в окупованому місті казала не патріотка, а справжня прихильниця "Новоросіі", яка ходила на фейковий референдум, мітинги та із квітами зустрічала озброєних російських фашистів. Попри всі проповіді, пропаганду з телеекранів, жінка все ж таки прозріла, бо ж дійсно, "ДНР" котиться в нікуди, Путін кинув місцевих жителів, коли обіцяв їм краще життя, то ж залишається безбарвна безнадія. Ніяких шансів на покращення для мешканців окупованих територій немає ні сьогодні, ні завтра. І це вже розуміють всі, окрім затятих колаборантів.

Втім, у звільнення Донбасу теж ніхто не вірить, бо шансів на дипломатичне врегулювання найближчим часом, будемо чесними, немає ніяких, а йти військовим шляхом ніхто не збирається. Принаймні, до виходу кадрових терористів ЗС РФ із нашої території.

Більше того, якщо із кожним днем існування "республіки", починаючи з 2014-го, звичайні люди жили гірше і гірше, наразі ситуація ускладнюються щодня. Принаймні, ціни вранці нижчі за ті, що встановлюють вже в обідню пору. І припинення цьому не видно.

І 2019-й буде ще скрутнішим для звичайних людей. Їх знову обкладуть податками, бо верхівці "ДНР" (як і "ЛНР") постійно потрібно більше грошей.